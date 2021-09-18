Стрілянина в Чернівцях – перші подробиці стрілянини

У Чернівцях 22-річний чоловік, який перебував за кермом легковика Volkswagen Bora, вистрілив з пневматичного пістолета в інший автомобіль, у салоні якого перебували дорослі та троє дітей віком 8, 14 та 15 років.

Повідомлення про стрілянину до поліції надійшло від 44-річного чоловіка – водія пошкодженого авто Daewoo Lanos. За словами місцевого жителя, невідомий декілька разів вистрілив та поїхав з місця події.

За даними Національної поліції, на перехресті однієї з вулиць Чернівців у потерпілого виникла суперечка зі зловмисником. Водій іномарки почав переслідувати авто чоловіка, після чого вистрілив у транспортний засіб.

Правопорушник вистрілив у сторону вікон пасажирських дверей та поїхав. Унаслідок цього розбилося скло передніх та задніх пасажирських дверей. Під час стрілянини у салоні авто перебувало троє дорослих та троє дітей. На щастя, ніхто з них не постраждав.

Правоохоронці з’ясували, на якому транспортному засобі пересувався зловмисник, маршрут руху та його місцеперебування. Поліцейські затримали правопорушника. У 22-річного буковинця вилучили пневматичний пістолет калібру 4,5 мм та транспортний засіб.

Відомості про цю подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Чоловіка підозрюють за статтею 296 (Хуліганство) КК України. Йому загрожує ув’язнення терміном до семи років.