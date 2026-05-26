Запасы обогащенного урана Ирана будут либо переданы Соединенным Штатам для уничтожения, либо ликвидированы прямо на месте под международным контролем.

Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, США рассматривают несколько вариантов дальнейшей судьбы запасов иранского обогащенного урана.

Американский президент заявил, что материал могут передать Соединенным Штатам для транспортировки и уничтожения. В то же время более предпочтительным вариантом является ликвидация урана непосредственно на территории Ирана или в другом согласованном месте.

— Обогащенный уран будет либо немедленно передан США для доставки на родину и уничтожения, либо, что лучше, совместно и в координации с Исламской Республикой Иран уничтожен на месте или в другом приемлемом месте, — написал Трамп.

Президент США также подчеркнул, что процесс должен проходить под надзором соответствующих органов по атомной энергетике.

Ранее Reuters сообщило, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи запретил вывозить за пределы страны запасы обогащенного урана.

По данным агентства, Тегеран считает, что передача урана за границу сделает страну более уязвимой для возможных ударов США и Израиля.

В то же время Дональд Трамп уже заявлял, что Вашингтон не позволит Ирану хранить высокообогащенный уран, который может быть использован для создания ядерного оружия.

