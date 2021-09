На іспанському острові Ла-Пальма сталося виверження вулкана Кумбре-В’єха. За інформацією ЗМІ, весь минулий тиждень на території острова та його околицях фіксували підвищену сейсмічну активність.

За останні сім днів зафіксували понад 25 тис. підземних поштовхів. У неділю, 19 вересня, зафіксували 327 землетрусів з найбільшою магнітудою 4,2 бала.

За останніми даними засобів масової інформації, унаслідок виверження вулкана острів піднявся на 15 см.

Наразі повідомлень про постраждалих немає. Рятувальники проводять планову евакуації людей з районів, що розташовані в безпосередній близькості від Кумбре-В’єха.

THE ERUPTION HAS JUST BEGUN IN LA PALMA. THESE IMAGES HAVE BEEN RECORDED BY INVOLCAN PERSONNEL #LaPalma #volcanology pic.twitter.com/twJwZfbAjw

— INVOLCAN (@involcan) September 19, 2021