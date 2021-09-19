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Юлія Захарченко |

На іспанському острові Ла-Пальма сталося виверження вулкана

На іспанському острові Ла-Пальма сталося виверження вулкана

На іспанському острові Ла-Пальма сталося виверження вулкана Кумбре-В’єха. За інформацією ЗМІ, весь минулий тиждень на території острова та його околицях фіксували підвищену сейсмічну активність.

За останні сім днів зафіксували понад 25 тис. підземних поштовхів. У неділю, 19 вересня, зафіксували 327 землетрусів з найбільшою магнітудою 4,2 бала.

За останніми даними засобів масової інформації, унаслідок виверження вулкана острів піднявся на 15 см.

Наразі повідомлень про постраждалих немає. Рятувальники проводять планову евакуації людей з районів, що розташовані в безпосередній близькості від Кумбре-В’єха.

Очевидці події почали публікувати відео з місця події на своїй сторінках у соціальних мережах. Користувачі зазначили, що це історичний день, адже виверження вулкану відбувалося лише двічі за всю його історію. Вперше – у 1949 році та знову у 1971 році. Це виверження стало третім.

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Джерело: Watchers

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