На іспанському острові Ла-Пальма сталося виверження вулкана Кумбре-В’єха. За інформацією ЗМІ, весь минулий тиждень на території острова та його околицях фіксували підвищену сейсмічну активність.

За останні сім днів зафіксували понад 25 тис. підземних поштовхів. У неділю, 19 вересня, зафіксували 327 землетрусів з найбільшою магнітудою 4,2 бала.

За останніми даними засобів масової інформації, унаслідок виверження вулкана острів піднявся на 15 см.

Наразі повідомлень про постраждалих немає. Рятувальники проводять планову евакуації людей з районів, що розташовані в безпосередній близькості від Кумбре-В’єха.

Impresionante. 19 de septiembre de 2021. Día histórico. pic.twitter.com/USU4gaNV6D — Víctor Hernández Molina (@victorhdez233) September 19, 2021

THE ERUPTION HAS JUST BEGUN IN LA PALMA. THESE IMAGES HAVE BEEN RECORDED BY INVOLCAN PERSONNEL #LaPalma #volcanology pic.twitter.com/twJwZfbAjw — INVOLCAN (@involcan) September 19, 2021

Очевидці події почали публікувати відео з місця події на своїй сторінках у соціальних мережах. Користувачі зазначили, що це історичний день, адже виверження вулкану відбувалося лише двічі за всю його історію. Вперше – у 1949 році та знову у 1971 році. Це виверження стало третім.

Джерело: Watchers