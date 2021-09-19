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Факты / Происшествия
Абрамова Юлія |

В Харькове столкнулись пять автомобилей — в больницу доставили 40-летнего водителя

В Харькове столкнулись пять автомобилей — в больницу доставили 40-летнего водителя

В Харькове столкнулись пять автомобилей.

По информации правоохранителей, 38-летняя женщина за рулем автомобиля Audi во время движения по спуску Веснина в сторону улицы Пушкинской не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения.

Водитель легковушки Geely, который ехал навстречу, затормозил, однако в него врезался автомобиль Opel, который двигался позади.

В Харькове столкнулись пять автомобилей — в больницу доставили 40-летнего водителя

От удара Geely и Opel столкнулись с транспортными средствами Audi, Volkswagen Passat и Lincoln.

— В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу с ушибами был доставлен 40-летний водитель легковушки Geely. После медицинского осмотра мужчину отпустили домой, — сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области

В Харькове столкнулись пять автомобилей — в больницу доставили 40-летнего водителя

Информацию зарегистрировали в Едином учета заявлений и сообщений. Сейчас проводят детальную проверку.

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В центре Мелитополя водитель легкового автомобиля выехал на тротуар и наехал на трех человек. По данным полиции, он находился за рулем в трезвом состоянии.

В результате автокатастрофы пострадали три человека — мужчина 1986 года рождения и две женщины 1968 и 1960. На карете скорой медицинской помощи с телесными повреждениями были госпитализированы в больницу.

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