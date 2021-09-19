У Харкові зіткнулися п’ять автівок – до лікарні доставили 40-річного водія

У Харкові зіткнулися п’ять автівок.

За інформацією правоохоронців, 38-річна жінка за кермом автомобіля Audi під час руху по спуску Весніна в сторону вулиці Пушкінській не впоралася з керуванням та виїхала на зустрічну смугу руху.

Водій легковика Geely, який їхав назустріч, загальмував, проте в нього врізався автомобіль Opel, що рухався позаду.

Від удару Geely та Opel зіткнулися з транспортними засобами Audi, Volkswagen Passat та Lincoln.

– Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди до лікарні із забоями був доставлений 40-річний водій легковика Geely. Після медичного огляду чоловіка відпустили додому, – повідомили в прес-службі поліції Харківської області

Інформацію зареєстровали в Єдиному обліку заяв і повідомлень. Наразі проводять детальну перевірку.

У центрі Мелітополя водій легкового автомобіля виїхав на тротуар та наїхав на трьох людей. За даними поліції, він перебував за кермом у тверезому стані.

Унаслідок автокатастрофи постраждало троє людей – чоловік 1986 року народження та двоє жінок 1968 та 1960 років народження. На кареті швидкої медичної допомоги з тілесними ушкодженнями їх госпіталізували до лікарні.

Джерело: Поліція Харківської області