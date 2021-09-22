Тело пролежало в квартире две недели: под Львовом мужчина задушил мать

В Самборе Львовской области мужчина, который болеет шизофренией, задушил мать и две недели держал ее тело в квартире.

Во время спецоперации правоохранители попали в квартиру, где произошло убийство, и задержали Олега.

— На теле женщины обнаружен перелом подъязычной кости, что свидетельствует об удушении. Обнаружили тело женщины непосредственно в ее постели, — объяснила сотрудница Самборского отдела полиции Наталья Созонская.

Кроме того, в квартире следователи нашли много эзотерических книг. Сами соседи говорят, что Олег придумал собственную религию, а мать заставлял голодать. Иногда женщина даже теряла сознание от недоедания, но сына всегда выгораживала.

Известно, что погибшая работала до пенсии учительницей, а ее сын с отличием окончил школу и университет. Он работал учителем биологии в Закарпатье.

По данным правоохранителей, мать в течение 20 лет скрывала болезнь сына и отказывалась его лечить. А Олег со временем стал неуправляемым: откровенно признавался, что видит демонов и слышит голоса.

Обострение у мужчины началось полгода назад. Он не выходил из дома и не выпускал на улицу мать. С тех пор соседи начали помогать семье и кормить их.

Во время задержания Олег признался, что не собирался хоронить мать, а хотел дальше жить с ее телом. Он не помнит, как убивал женщину.

Сейчас подозреваемого держат в изоляторе, его должны отправить на принудительное лечение.