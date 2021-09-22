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Анастасія Рогожінська |

Тіло пролежало у квартирі два тижні: під Львовом чоловік задушив матір

Тіло пролежало у квартирі два тижні: під Львовом чоловік задушив матір

У Самборі Львівської області чоловік, який хворіє на шизофренію, задушив матір і два тижні тримав її тіло у квартирі.

Під час спецоперації правоохоронці потрапили у квартиру, де сталося вбивство, та затримали Олега.

– На тілі жінки виявлено перелом під’язикової кістки, що свідчить про задушення. Виявили тіло жінки безпосередньо на її ліжку, – пояснила співробітниця Самбірського відділу поліції Наталія Созонська.

Окрім того, у помешканні слідчі знайшли багато езотеричних книг. Самі сусіди кажуть, що Олег вигадав власну релігію, а матір змушував голодувати. Іноді жінка непритомніла від недоїдання, але сина завжди вигороджувала.

Відомо, що загибла працювала до пенсії вчителькою, а її син на відмінно закінчив школу й університет. Він працював учителем біології на Закарпатті.

За даними правоохоронців, матір протягом 20-ти років приховувала хворобу сина і відмовлялася його лікувати. А Олег з часом став некерованим: відверто зізнавався, що бачить демонів і чує голоси.

Загострення у чоловіка почалося півроку тому. Він не виходив з дому і не пускав на вулицю матір. Відтоді сусіди почали опікуватися сім’єю та годувати їх.

Під час затримання Олег зізнався, що не мав наміру ховати матір, а хотів далі жити з її тілом. Він не пам’ятає, як саме убивав жінку.

Наразі підозрюваного тримають в ізоляторі, його мають відправити на примусове лікування.

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