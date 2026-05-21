Предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине особого статуса ассоциированного члена Европейского Союза без права голоса может предоставить государству ряд возможностей, поэтому его не стоит воспринимать как негативный сценарий.

Такое мнение высказала чрезвычайный и полномочный посол Украины, член координационного комитета Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль.

— На первый взгляд это – сплошная “зрада” и очередная попытка оставить нас на неопределенное время в преддверии Евросоюза. Но… это именно тот случай, когда стоит выйти из привычной парадигмы мышления и немного погрузиться в детали предложения, которое точно лучше, чем предыдущий вариант французско-немецкого предложения, — отметила дипломат.

Зеркаль согласилась с Мерцем, что затягивание процесса в дальнейшем будет работать в пользу России, и подчеркнула, что даже в предложенном ограниченном формате Украина может получить ряд важных преимуществ.

Во-первых, формат ассоциированного членства, предложенный Германией, открывает Украине доступ к внутреннему рынку ЕС, что позволит торговлю без тарифов и квот.

Во-вторых, предполагается вовлечение во внутренние политические процессы Евросоюза — Украина получит право участия в заседаниях Совета ЕС и Евросовета и будет участвовать в работе Еврокомиссии и Европарламента, однако без права голоса.

В-третьих, предполагается постепенная интеграция Украины в бюджет ЕС и предоставление определенных гарантий безопасности на основе статьи 42.7 Договоров ЕС о взаимной помощи и обороне.

В то же время Зеркаль подчеркнула, что в предложении Мерца отсутствует ключевой элемент — подписание договора о вступлении в ЕС, на период ратификации которого и может действовать предложенный формат ассоциированного членства.

— И говорить сейчас стоило бы о том, как нам этого достичь. Потому что, кроме желания Украины, для такого сценария придется приложить реальные результаты работы правительства и парламента по принятию законодательства и его внедрению, — резюмировала она.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц в письме к лидерам Евросоюза предложил новую модель интеграции Украины в ЕС.

Речь идет о формате, который предусматривает более глубокое вовлечение Киева в европейские институты еще до получения полноценного членства.

