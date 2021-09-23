В селе Путринцы Хмельницкой области пьяный мужчина до смерти забил жену на глазах у 12-летнего ребенка. Муж заподозрил, что женщина якобы беременна от другого.

Дочь супругов Алина как только услышала крики матери сразу побежала за помощью к тете. Они вызвали скорую и полицию.

Около 20 минут мужчина не открывал двери в доме, а когда все-таки открыл — решил бежать.

Соседи говорят, что Демьян когда выпьет всегда находит причину для драки. В течение 15 лет он на глазах троих детей бил жену.

На этот раз он заподозрил, что женщина якобы беременна от другого. Но по результатам судмедэкспертизы известно, что Надежда не была беременной.

Демьян разбил женщине голову, сломал ребра и руку. В результате чего потерпевшая погибла.

В то же время мужчина осознав, что натворил — решил бежать. Последним его видел старший сын, который даже не понял, куда так спешит отец.

— Я тогда пас коров и увидел, что папа бежал к реке, а затем поплыл на другую сторону. Я побежал домой, увидел тетю Катю и скорую, — говорит парень.

По словам сестры убитой, Демьян нигде не работал, пил и постоянно издевался над родными. Впоследствии и Надежда начали злоупотреблять алкоголем.

Родственники не раз просили женщину бросить мужа, но она отвечала, что любит его и не представляет жизни без него.

Правоохранители нашли Демьяна благодаря служебной собаке. Мужчина бежал лесополосами, а затем пытался попуткой уехать в другую область.

— Кинологической службой было установлено маршрут движения преступника. В дальнейшем работниками группы реагирования патрульной полиции был обнаружен автомобиль, в котором находилась личность правонарушителя, — говорит руководитель следственного отделения Шепетовского управления полиции Сергей Климчук.

Мужчину арестовали. Ему грозит пожизненное заключение. А трех их детей возьмут под опеку родственники погибшей женщины.