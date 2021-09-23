У селі Путринці Хмельницької області п’яний чоловік до смерті забив дружину на очах у 12-річної дитини. Чоловік запідозрив, що жінка нібито вагітна від іншого.

Донька подружжя Аліна щойно почула крики матері одразу побігла за допомогою до тітки. Вони викликали швидку і поліцію.

Близько 20 хвилин чоловік не відкривав двері в будинку, а коли все-таки відкрив – вирішив тікати.

Сусіди кажуть, що Дем’ян коли вип’є завжди знаходить причину для бійки. Протягом 15 років він на очах трьох власних дітей бив жінку.

Цього разу він запідозрив, що дружина нібито вагітна від іншого. Але за результатами судмедекспертизи відомо, що Надія не була вагітною.

Дем’ян розбив жінці голову, зламав ребра і руку. Внаслідок цього потерпіла загинула.

Водночас чоловік усвідомивши, що накоїв – вирішив тікати. Останнім його бачив старший син, який навіть не зрозумів, куди так поспішає батько.

– Я тоді пас корів і побачив, що тато біг до річки, а потім поплив на інший бік. Я побіг додому, побачив там тітку Катю і швидку, – каже хлопець.

За словами сестри вбитої, Дем’ян ніде не працював, пив і постійно знущався з рідних. Згодом і Надія почали зловживати алкоголем.

Родичі не раз просили жінку покинути чоловіка, але вона відповідала, що любить його і не уявляє життя без нього.

Правоохоронці знайшли Дем’яна завдяки службовому собаці. Чоловік тікав лісосмугами, а потім намагався попуткою виїхати в іншу область.

– Кінологічною службою було встановлено маршрут руху злочинця. В подальшому працівниками групи реагування патрульної поліції було виявлено автомобіль, в якому перебувала особа правопорушника, – каже керівник слідчого відділення Шепетівського управління поліції Сергій Климчук.

Чоловіка заарештували. Йому загрожує довічне ув’язнення. А трьох їхніх дітей візьмуть під опіку родичі загиблої жінки.