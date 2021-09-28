Трюки на дороге, которые убивают: топ ДТП в Украине

Смертельная авария произошла в Днепре. Водитель не справился с управлением на повороте, вылетел на встречную полосу и буквально впечатался в мусоровоз. Mitsubishi смяло, как консервную банку. В разбитом салоне — четверо окровавленных молодых людей.

Водителя и двух его пассажиров пришлось вырезать. Мгновенно погибла 20-летняя девушка, а потом в больнице остановилось сердце еще одной 18-летней пострадавшей.

Перед трагедией иномарка на большой скорости ездила по улицам Днепра. Полицейские подозревают, что водитель пьяным сел за руль.

В Киеве на Столичном шоссе автомобиль занесло на крутом повороте и он полетел на парковку. Range Rover разбил металлический забор, перевернулся в воздухе и приземлился на крышу. Водителю с подругой невероятно повезло. После этого они самостоятельно выбрались из разбитого авто.

В салоне был запах алкоголя. Пассажирка честно говорит, что выпила вина. А вот употребляла ли подруга — не признается. Это уже выяснит экспертиза.

— Я как пассажир, у меня винишко, я пила немного. Со мной лично она не пила. Просто она отвлеклась она что-то там, искала, в сумку залезла. Видимо, не успела вывернуть и вылетели сюда, — говорит пассажирка.

В другом районе столицы водитель влетел в забор. На повороте электромобиль вылетел из дороги на строительную площадку, снес металлоконструкции и остановился лишь в 30 м. Здесь всех водителей ждет неожиданное сужение пути, потому что новый торговый центр разросся аж на дорогу.

Хотя возможно, что 28-летняя женщина просто уснула за рулем. В тяжелом состоянии пострадавшую доставили в больницу.

В Харькове произошла авария с участием мотоцикла. На скользком асфальте водитель угнал на обгон, но не справился с управлением и протаранил Mitsubishi.

Удар был мощный. У 27-летнего мотоциклиста слетел шлем, а сам он упал на асфальт и погиб на месте.

Похожая авария произошла в Киеве. 23-летняя водитель Chevrolet выезжала со двора на главную дорогу и не пропустила мотоцикл. Байкер после мощного столкновения едва не залетел в салон. Сильно травмировался, но выжил.

А вот паре влюбленных из Киевщины так не повезло. Водитель оставил умирать сбитых пешеходов на ночной дороге, а сам нажал на газ.

Обломки от автомобиля и тела — это все, что нашли следователи на месте жуткой аварии. Но через несколько дней им удалось разыскать злоумышленника. Это 21-летний житель Фастова. Разбитое авто он прятал в гараже.