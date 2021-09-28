Трюки на дорозі, які вбивають: топ ДТП в Україні

Смертельна аварія сталася у Дніпрі. Водій не впорався із керуванням на повороті, вилетів на зустрічну смугу і буквально впечатався у сміттєвоз. Mitsubishi зім’яло, наче бляшанку. У розтрощеному салоні – четверо скривавлених молодих людей.

Водія та двох його пасажирів довелося вирізати. Миттєво загинула 20-річна дівчина, а згодом у лікарні зупинилося серце ще однієї 18-річної постраждалої.

Перед трагедією іномарка на великій швидкості їздила вулицями Дніпра. Поліцейські підозрюють, що водій п’яним сів за кермо.

У Києві на Столичному шосе автомобіль занесло на крутому повороті і він полетів на парковку. Range Rover розтрощив металевий паркан, перекинувся у повітрі та приземлився на дах. Водійці із подругою неймовірно пощастило. Після цього вони самотужки вибралися із розбитого авто.

У салоні був запах алкоголю. Пасажирка чесно каже, що хильнула вина. А от чи вживала подруга – не зізнається. Це вже з’ясує експертиза.

– Я як пасажир, у мене вінішко, я пила трішки. Зі мною особисто вона не пила. Просто вона відволіклася вона щось там, шукала, в сумку залізла. Мабуть, не встигла вивернути і вилетіли сюди, – каже пасажирка.

В іншому районі столиці водійка влетіла у паркан. На повороті електромобіль вилетів із дороги на будівельний майданчик, зніс металоконструкції та зупинився лише за 30 м. Тут на всіх водіїв чекає несподіване звуження шляху, бо новий торговельний центр розрісся аж на дорогу.

Хоча можливо, що 28-річна жінка просто заснула за кермом. У тяжкому стані постраждалу доправили до лікарні.

У Харкові сталася аварія за участі мотоцикла. На слизькому асфальті водій погнав на обгін, але не впорався із керуванням та протаранив Mitsubishi.

Удар був потужний. У 27-річного мотоцикліста злетів шолом, а сам він упав на асфальт і загинув на місці.

Схожа аварія сталася у Києві. 23-річна водійка Chevrolet виїжджала з двору на головну дорогу і не пропустила мотоцикл. Байкер після потужного зіткнення ледь не залетів у салон. Сильно травмувався, але вижив.

А от парі закоханих із Київщини так не пощастило. Водій залишив помирати збитих пішоходів на нічній дорозі, а сам натиснув на газ.

Уламки від автомобіля та тіла – це все, що знайшли слідчі на місці моторошної аварії. Але за кілька днів їм таки вдалося розшукати зловмисника. Це 21-річний мешканець Фастова. Потрощене авто він ховав у гаражі.