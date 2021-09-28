Конфеты с сюрпризом: в Бразилии женщина отравила экс-возлюбленного и его невесту

В Бразилии арестовали женщину, которая из-за ревности отравила своего бывшего возлюбленного и его партнершу за три дня до их свадьбы. Она прислала им коробку с отравленными конфетами.

Инцидент произошел в четверг, 23 сентября, в городе Джайба, что в бразильском штате Минас-Жерайс. Тогда же 35-летний Дион Куирино и 27-летняя Аманда Кассия Лопес получили посылку с шоколадными конфетами.

Будущие молодожены сразу же решили попробовать сладости, думая, что это обычный свадебный подарок, а еще угостили ими своих родственников, в том числе двухлетнего ребенка.

Спустя некоторое время все, кто принимал отравленные конфеты, почувствовали недомогание. Всего госпитализировали пять человек — будущих молодоженов, двух взрослых и ребенка.

В результате инцидента умер домашний пес, которому дали отравленные лакомства.

Фамилия и имя женщины полиция не разглашает, ведь сейчас идет расследование.

В полиции только рассказали, что женщина была бывшей девушкой пострадавшего жениха. А также, что таксист доставил посылку, в которой кроме конфет были бокалы, а сам подарок адресовался невесте.