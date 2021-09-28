Цукерки із сюрпризом: у Бразилії жінка отруїла екс-коханого та його наречену

У Бразилії заарештували жінку, яка через ревнощі отруїла свого колишнього коханого та його партнерку за три дні до їхнього весілля. Вона надіслала їм коробку з отруєними цукерками.

Інцидент стався у четвер, 23 вересня, у місті Джайба, що у бразильському штаті Мінас-Жерайс. Тоді ж 35-річний Діон Куіріно та 27-річна Аманда Кассія Лопес отримали посилку із шоколадними цукерками.

Майбутні молодята відразу ж вирішили спробувати солодощі, гадаючи, що це звичайний весільний подарунок, а ще пригостили ними своїх родичів, зокрема дворічну дитину.

Через певний час усі, хто вживав отруєні цукерки, відчули нездужання. Загалом госпіталізували п’ятьох осіб – майбутніх молодят, двох дорослих та дитину.

Внаслідок інциденту помер домашній пес, якому дали отруєні ласощі.

Прізвище та ім’я жінки поліція не розголошує, адже наразі триває розслідування.

У поліції тільки розповіли, що жінка була колишньою дівчиною потерпілого нареченого. А також, що таксист доставив пакунок, в якому окрім цукерок були келихи, а сам подарунок адресувався нареченій.