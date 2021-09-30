Пожар в Киеве – горела трансформаторная подстанция (фото)

В Киеве на Оболонском проспекте, 14Б, вечером 29 сентября загорелась трансформаторная подстанция.

Сообщение о возгорании в оперативно-координационный центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям столицы поступило в 20.26.

Спасатели вызвали на место происшествия бригаду электриков ДТЭК Киевские электросети, чтобы те отключили напряжение.

Разрешение на тушение пожара спасатели получили лишь в 21.13.

Через 12 минут пожар, который охватил площадь 10 кв. м, был локализован.

Полностью ликвидировать его удалось в 21.45.

С места происшествия эвакуировали шесть автомобилей. Жертв и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

В Киеве эвакуировали шесть автомобилей из-за пожара на трансформаторной подстанции / 9 фотографий

К ликвидации привлекались две единицы основной пожарно-спасательной техники и 11 человек личного состава.

Причину возникновения пожара будет устанавливать следствие.