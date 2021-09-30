Пожар в Киеве – горела трансформаторная подстанция (фото)

В Киеве на Оболонском проспекте, 14Б, вечером 29 сентября загорелась трансформаторная подстанция.
Сообщение о возгорании в оперативно-координационный центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям столицы поступило в 20.26.
Спасатели вызвали на место происшествия бригаду электриков ДТЭК Киевские электросети, чтобы те отключили напряжение.
Разрешение на тушение пожара спасатели получили лишь в 21.13.
Через 12 минут пожар, который охватил площадь 10 кв. м, был локализован.
Полностью ликвидировать его удалось в 21.45.
С места происшествия эвакуировали шесть автомобилей. Жертв и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.
К ликвидации привлекались две единицы основной пожарно-спасательной техники и 11 человек личного состава.
Причину возникновения пожара будет устанавливать следствие.