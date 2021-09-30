Пожежа в Києві – горіла трансформаторна підстанція (фото)

У Києві на Оболонському проспекті, 14Б, увечері 29 вересня загорілася трансформаторна підстанція.

Повідомлення про займання до оперативно-координаційного центру Держслужби з надзвичайних ситуацій столиці надійшло о 20.26.

Рятувальники викликали на місце події бригаду електриків ДТЕК Київські електромережі, щоб ті вимкнули напругу.

Дозвіл на гасіння пожежі рятувальники отримали лише о 21.13.

За 12 хвилин пожежу, що охопила площу 10 кв. м, було локалізовано.

Повністю ліквідувати її вдалось о 21.45.

Із місця події евакуювали шість автомобілів. Жертв та постраждалих внаслідок надзвичайної події немає.

У Києві евакуювали шість автомобілів через пожежу на трансформаторній підстанції / 9 фотографий

До ліквідації залучали дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 11 представників особового складу.

Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.