Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

У Києві евакуювали шість автомобілів через пожежу на трансформаторній підстанції

У Києві евакуювали шість автомобілів через пожежу на трансформаторній підстанції

У Києві на Оболонському проспекті, 14Б, увечері 29 вересня загорілася трансформаторна підстанція.

Повідомлення про займання до оперативно-координаційного центру Держслужби з надзвичайних ситуацій столиці надійшло о 20.26.

Рятувальники викликали на місце події бригаду електриків ДТЕК Київські електромережі, щоб ті вимкнули напругу.

Дозвіл на гасіння пожежі рятувальники отримали лише о 21.13.

За 12 хвилин пожежу, що охопила площу 10 кв. м, було локалізовано.

Повністю ліквідувати її вдалось о 21.45.

Із місця події евакуювали шість автомобілів. Жертв та постраждалих внаслідок надзвичайної події немає.

Пожежа в Києві – горіла трансформаторна підстанція (фото)
Пожежа в Києві – горіла трансформаторна підстанція (фото)
Пожежа в Києві – горіла трансформаторна підстанція (фото)
Пожежа в Києві – горіла трансформаторна підстанція (фото)
Пожежа в Києві – горіла трансформаторна підстанція (фото)
Пожежа в Києві – горіла трансформаторна підстанція (фото)
Пожежа в Києві – горіла трансформаторна підстанція (фото)
Пожежа в Києві – горіла трансформаторна підстанція (фото)
Пожежа в Києві – горіла трансформаторна підстанція (фото)
Пожежа в Києві – горіла трансформаторна підстанція (фото)
Пожежа в Києві – горіла трансформаторна підстанція (фото)
Пожежа в Києві – горіла трансформаторна підстанція (фото)
Пожежа в Києві – горіла трансформаторна підстанція (фото)
Пожежа в Києві – горіла трансформаторна підстанція (фото)
Пожежа в Києві – горіла трансформаторна підстанція (фото)
Пожежа в Києві – горіла трансформаторна підстанція (фото)
Пожежа в Києві – горіла трансформаторна підстанція (фото)
Пожежа в Києві – горіла трансформаторна підстанція (фото)
У Києві евакуювали шість автомобілів через пожежу на трансформаторній підстанції / 9 фотографий

До ліквідації залучали дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 11 представників особового складу.

Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка