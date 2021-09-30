Пожежа в Києві – горіла трансформаторна підстанція (фото)

У Києві на Оболонському проспекті, 14Б, увечері 29 вересня загорілася трансформаторна підстанція.
Повідомлення про займання до оперативно-координаційного центру Держслужби з надзвичайних ситуацій столиці надійшло о 20.26.
Рятувальники викликали на місце події бригаду електриків ДТЕК Київські електромережі, щоб ті вимкнули напругу.
Дозвіл на гасіння пожежі рятувальники отримали лише о 21.13.
За 12 хвилин пожежу, що охопила площу 10 кв. м, було локалізовано.
Повністю ліквідувати її вдалось о 21.45.
Із місця події евакуювали шість автомобілів. Жертв та постраждалих внаслідок надзвичайної події немає.
До ліквідації залучали дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 11 представників особового складу.
Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.