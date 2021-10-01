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Максим Зайченко |

Разочаровался в идеях оккупантов: СБУ разоблачила боевика “ЛНР”

боевик

Вблизи линии разграничения задержали боевика так называемой ЛНР. Он с автоматом Калашникова и в бронежилете вышел на позиции украинских военных вблизи Попасной Луганской области.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Силовики выяснили, что мужчина является бывшим жителем Попасной. Он уехал на оккупированную территорию в 2014 году вместе с отцом, который был активным участником подконтрольных РФ вооруженных формирований.

— После достижения совершеннолетия в 2016 году юноша заключил контракт с незаконным вооруженным формированием так называемого шестого отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Платова народной милиции ЛНР, — сообщили в ведомстве.

По данным спецслужбы, он был на разных должностях и участвовал в вооруженном сопротивлении подразделениям сил АТО/ООС.

Во время дачи показаний следователям он рассказал, что разочаровался в идеях террористической организации и решил вернуться в родной город. Другого варианта, кроме как убежать во время дежурства, у него не было.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) УК Украины. Его поместили под стражу, досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала жителя Курахово Донецкой области, который в 2014-2015 годах по идейным убеждениям воевал на стороне так называемой ДНР.

После активного участия в вооруженном противостоянии злоумышленник вернулся на подконтрольную украинской власти территорию.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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