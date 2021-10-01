Поблизу лінії розмежування затримали бойовика так званої ЛНР. Він з автоматом Калашникова і в бронежилеті вийшов на позиції українських військових поблизу Попасної Луганської області.

Про це повідомили в прес-центрі СБУ.

Силовики з’ясували, що чоловік є колишнім мешканцем Попасної. Він поїхав на окуповану територію у 2014 році разом з батьком, який був активним учасником підконтрольних РФ збройних формувань.

– Після досягнення повноліття у 2016 році юнак уклав контракт з незаконним збройним формуванням так званого шостого окремого механізованого козачого полку імені отамана Платова народної міліції ЛНР, – повідомили у відомстві.

За даними спецслужби, він був на різних посадах і брав участь в збройному опорі підрозділам сил АТО/ООС.

Під час надання свідчень слідчим він розповів, що розчарувався в ідеях терористичної організації та вирішив повернутися до рідного міста. Іншого варіанту, як втекти під час чергування у нього не було.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) КК України. Його помістили під варту, досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала жителя Курахово Донецької області, який у 2014-2015 роках з ідейних переконань воював на стороні так званої ДНР.

Після активної участі в збройному протистоянні зловмисник повернувся на підконтрольну українській владі територію.