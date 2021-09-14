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Тетяна Забожко |

Визнав провину й розповів про інших: СБУ затримала екс-бойовика “ДНР”

Служба безпеки України затримала жителя Курахового Донецької області, який у 2014-2015 роках за ідейними переконаннями воював на боці “так званої ДНР”.

Чоловік підтвердив, що працював командиром Другого мотострілецького взводу батальйону Оплот “так званої ДНР”, а потім черговим у “так званій Русской православной армии”.

Після активної участі в збройному протистоянні зловмисник повернувся на підконтрольну українській владі територію.

Бойовик свою провину визнав та під час слідства надав інформацію про інших членів незаконного збройного формування.

Нині колишньому бойовику повідомили про підозру за фактом створення терористичної групи чи терористичної організації та взяли під варту.

9 вересня оперативно-слідча група Служби безпеки України потрапила під обстріл бойовиків “так званої ЛНР”.

Окупанти відкрили вогонь із заборонених Мінськими угодами великокаліберних мінометів.

Співробітники спецслужби перебували біля лінії зіткнення в Трьохізбенці Луганської області.

Там офіцери СБУ збирали докази, що підтверджують провину найманців в обстрілі мирних населених пунктів уздовж лінії розмежування.

Усі члени оперативно-слідчої групи СБУ залишилися живими.

Джерело: СБУ

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