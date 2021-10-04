Суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых в убийстве полицейского и избиении его коллеги в Чернигове. 17-летний парень будет находиться под стражей 60 суток.

Еще четырем лицам сообщили о подозрении в умышленном убийстве. По данным полиции, самому младшему из них 16 лет, еще двум — по 17 лет, а самому старшему — 18 лет.

Еще одного 32-летнего черниговца, который, вероятнее всего, забрал сумку одного из пострадавших, подозревают в грабеже. Всего в отделении полиции находятся шесть граждан.

Избиение полицейских в Чернигове

Ночью 2 октября неизвестные напали на двух полицейских в Чернигове. Оба мужчины находились в отпуске в гражданской одежде.

Одного из них ударили по голове по меньшей мере 20 раз, из-за чего 30-летний капитан полиции Артур Ерохин скончался на месте происшествия. У него остались жена и двое детей.

— Нет, нет. Это точно не со мной. Нет. Кричу от боли. Это самый лучший папа в мире наших детей. Нет, ты жив. И я просто не верю, — написала жена полицейского Вероника Ерохина в Facebook.

Второго полицейского избили и ограбили, пока он находился в бессознательном состоянии. Сейчас капитан полиции находится в больнице в тяжелом состоянии.

Детали происшествия

По данным СМИ, в этот день оба правоохранители в отпуске сделали замечание компании юношей, которые шумно вели себя в АТБ. Неизвестные дождались полицейских возле магазина и избили их.

Отец одного из подозреваемых Сергей Туник заявил, черниговские патрульные выезжали на место конфликта и применили газовый баллончик, но потом уехали. По его словам, есть свидетель драки — таксист, а камеры видеонаблюдения должны были зафиксировать то, что произошло.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) и статье 186 (Грабеж) УК Украины. Наибольшее наказание по этим статьям предусматривает тюремное заключение сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.