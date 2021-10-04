Суд обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у вбивстві поліцейського та побитті його колеги у Чернігові. 17-річний хлопець перебуватиме під вартою 60 діб.

Ще чотирьом особам повідомили про підозру у навмисному вбивстві. За даними поліції, наймолодшому з них 16 років, ще двом – по 17 років, а найстаршому – 18 років.

Ще одного, 32-річного чернігівця, який, найімовірніше, забрав сумку одного з потерпілих, підозрюють у грабунку. Загалом у відділку поліції перебувають шестеро громадян.

Побиття поліцейських у Чернігові

Вночі 2 жовтня невідомі напали на двох поліцейських у Чернігові. Обидва чоловіки перебували у відпустці в цивільному одязі.

Одного з них вдарили по голові щонайменше 20 разів, через що 30-річний капітан поліції Артур Єрохін помер на місці події. У нього залишилися дружина та двоє дітей.

– Ні, ні. Це точно не зі мною. Ні. Кричу від болю. Це найкращий тато у світі наших дітей. Ні, ти живий. І я просто не вірю, – написала дружина поліцейського Вероніка Єрохіна в Facebook.

Другого правоохоронця побили та пограбували, коли він втратив свідомість. Наразі капітан поліції перебуває в лікарні у важкому стані.

Деталі події

За даними ЗМІ, у цей день обидва правоохоронці у відпустці зробили зауваження компанії юнаків, які шумно поводилися в АТБ. Ті дочекалися поліцейських біля магазину та побили їх.

Батько одного з підозрюваних Сергій Тунік заявив, що чернігівські патрульні виїжджали на місце конфлікту та застосували газовий балончик, але потім поїхали. За його словами, є свідок бійки – таксист, а камери відеоспостереження мали зафіксувати те, що сталося.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) та статтею 186 (Грабіж) КК України. Найбільше покарання за цими статтями передбачає ув’язнення терміном до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.