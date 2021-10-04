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Тетяна Забожко |

В Черкассах умер основатель одного из крупнейших буддийских храмов в Европе

В Черкассах умер основатель одного из крупнейших буддийских храмов в Европе

В Черкассах скончался основатель одного из крупнейших буддийских храмов в Европе – храма Белого Лотоса – Владимир Скубаев.

Печальным известием в социальной сети поделился городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

– Он был мощной личностью, человеком, который был вдохновлен своим делом и жил им, делился своим опытом и знаниями с учениками, – пишет городской голова Черкасс.

Мэр города отмечает: храм Белого Лотоса стал настоящим туристическим магнитом Черкасс и привлекал гостей со всего мира.

– Искренние соболезнования родным, близким и друзьям Владимира Скубаева. Вечная светлая память… – добавляет Анатолий Бондаренко.

Владимир Скубаев умер – что о нем известно

Владимир Скубаев основал храм Белого Лотоса в Черкассах в 1990 году. Он является крупнейшим буддийским храмом в Европе.

При нем работает школа боевых искусств.

Кроме того, все желающие имеют возможность там изучать тайский бокс, основы самообороны, кунг-фу, йогу, практику правильного дыхания, основы исцеления, постигать тайны чайной церемонии.

Джерело: Анатолий БондаренкоЧеркасский городской совет

Фото: Анатолий БондаренкоЧеркасский городской совет

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