Владимир Скубаев умер – что о нем известно

В Черкассах скончался основатель одного из крупнейших буддийских храмов в Европе – храма Белого Лотоса – Владимир Скубаев.

Печальным известием в социальной сети поделился городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

– Он был мощной личностью, человеком, который был вдохновлен своим делом и жил им, делился своим опытом и знаниями с учениками, – пишет городской голова Черкасс.

Мэр города отмечает: храм Белого Лотоса стал настоящим туристическим магнитом Черкасс и привлекал гостей со всего мира.

– Искренние соболезнования родным, близким и друзьям Владимира Скубаева. Вечная светлая память… – добавляет Анатолий Бондаренко.

Владимир Скубаев основал храм Белого Лотоса в Черкассах в 1990 году. Он является крупнейшим буддийским храмом в Европе.

При нем работает школа боевых искусств.

Кроме того, все желающие имеют возможность там изучать тайский бокс, основы самообороны, кунг-фу, йогу, практику правильного дыхания, основы исцеления, постигать тайны чайной церемонии.

Джерело: Анатолий Бондаренко, Черкасский городской совет

Фото: Анатолий Бондаренко, Черкасский городской совет