Володимир Скубаєв помер – що про нього відомо

У Черкасах помер засновник одного з найбільших буддійських храмів у Європі – Храму Білого Лотоса –Володимир Скубаєв.

Сумною звісткою в соціальній мережі поділився міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

– Він був потужною особистістю, людиною, яка була натхненна своєю справою та жив нею, ділився своїм досвідом та знаннями з учнями, – пише міський голова Черкас.

Мер міста наголошує: храм Білого Лотоса став справжнім туристичним магнітом Черкас та приваблював гостей з усього світу.

– Щирі співчуття рідним, близьким та друзям Володимира Скубаєва. Вічна світла пам’ять… – додає Анатолій Бондаренко.

Володимир Скубає заснував храм Білого Лотоса в Черкасах в 1990 році. Він є найбільшим буддійським храмом у Європі.

При ньому працює школа бойових мистецтв.

Крім того, всі охочі мають змогу там вивчати тайський бокс, основи самооборони, кунг-фу, йогу, практику правильного дихання, основи зцілення, опановувати таємниці чайної церемонії.

Джерело: Анатолій Бондаренко, Черкаська міська рада

Фото: Анатолій Бондаренко, Черкаська міська рада