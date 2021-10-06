СБУ пресекла серию терактов на Закарпатье: что известно

Служба безопасности Украины помешала совершению нескольких терактов в Закарпатской области.

По версии следствия, преступники собирались поджечь Генеральное консульство одной из соседних стран, сжечь машины с иностранными номерами, повредить исторический памятник, а также заказать покушение на известного общественного деятеля.

— Участники подрывной деятельности пытались совершить теракты для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе и дискредитации Украины на международной арене, – сообщает СБУ.

Организатором терактов оказался луганчанин, завербованный спеслужбами России. Предположительно, в настоящее время он находится в РФ.

По указанию кураторов он искал убийцу для общественного деятеля из Закарпатья, за что предлагал 30 тысяч долларов. Также он занимался сбором и передачей секретных данных по поводу военных объектов.

В отношении организатора всех перечисленных преступлений в суд подан обвинительный акт по ч. 1 ст. 111 (Госизмена), ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 2 ст. 258 (Теракт) и ч. 1 ст. 14 (Подготовка к преступлению) УК Украины.