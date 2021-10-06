СБУ запобігла серії терактів на Закарпатті: що відомо

Служба безпеки України запобігла здійсненню кількох терактів у Закарпатській області.

За версією слідства, злочинці збиралися підпалити Генеральне консульство однієї з сусідніх країн, спалити машини з іноземними номерами, пошкодити історичний пам’ятник, а також замовити замах на відомого громадського діяча.

– Учасники підривної діяльності намагалися здійснити теракти для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні та дискредитації України на міжнародній арені, – повідомляє СБУ.

Організатором терактів виявився луганчанин, завербований спеслужбами Росії. Імовірно, зараз він перебуває в РФ.

За вказівкою кураторів він шукав вбивцю для громадського діяча із Закарпаття, за що пропонував 30 тисяч доларів. Також він займався збором та передачею секретних даних щодо військових об’єктів.

Стосовно організатора всіх перерахованих злочинів до суду подано обвинувальний акт за ч. 1 ст. 111 (Держзрада), ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин), ч. 2 ст. 258 (Теракт) та ч. 1 ст. 14 (Підготовка до злочину) КК України.