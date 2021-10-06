Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

СБУ запобігла серії терактів на Закарпатті: що відомо

спецпризначенці СБУ

Служба безпеки України запобігла здійсненню кількох терактів у Закарпатській області.

За версією слідства, злочинці збиралися підпалити Генеральне консульство однієї з сусідніх країн, спалити машини з іноземними номерами, пошкодити історичний пам’ятник, а також замовити замах на відомого громадського діяча.

– Учасники підривної діяльності намагалися здійснити теракти для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні та дискредитації України на міжнародній арені, – повідомляє СБУ.

Організатором терактів виявився луганчанин, завербований спеслужбами Росії. Імовірно, зараз він перебуває в РФ.

СБУ запобігла серії терактів на Закарпатті: що відомо

За вказівкою кураторів він шукав вбивцю для громадського діяча із Закарпаття, за що пропонував 30 тисяч доларів. Також він займався збором та передачею секретних даних щодо військових об’єктів.

Стосовно організатора всіх перерахованих злочинів до суду подано обвинувальний акт за ч. 1 ст. 111 (Держзрада), ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин), ч. 2 ст. 258 (Теракт) та ч. 1 ст. 14 (Підготовка до злочину) КК України.

Читайте
Готували теракти в Україні: на Донбасі виявили схрон бойовиків із вибухівкою

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка