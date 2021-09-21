Готовили теракты в Украине: на Донбассе выявили схрон боевиков со взрывчаткой

Оперативники службы безопасности Украины обнаружили схрон боевиков со взрывчаткой и боеприпасами, спрятанный в лесопосадке неподалеку от магистральных путей железнодорожной станции Дружковка.

Тайник был выявлен в ходе проведения контрдиверсионных учений в Донецкой области, сообщил пресс-центр украинской спецслужбы.

В частности, из схрона были изъяты противотанковые мины и самодельные взрывные устройства с электродетонатором.

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Кроме того, в тайнике находились восемь противотанковых реактивных ракет, две пусковые установки для пуска ПТРК, девять противопехотных гранат различных модификаций, кумулятивный заряд, зажигательная мини-граната, дымовая шашка, около полутора тысяч патронов различного калибра, а также полкилограмма взрывчатых веществ: тротил и пластид.

Правоохранители проводят необходимые следственные действия для выявления террористов, организовавших схрон, а также боевиков, которые должны были воспользоваться спрятанным вооружением.

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Напомним, на прошлой неделе СБУ выявила на Закарпатье схрон с боеприпасами, оружием и взрывчаткой.

Из тайника изъяли более 2 кг взрывчатки, два снаряда для ПТРК и около четырех десятков гранат различных модификаций.

Тайник был создан в одном из заброшенных зданий Береговского района.