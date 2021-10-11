Пассажирский поезд №141 Бахмут – Львов задержался на 2 часа 28 минут из-за аварии на железнодорожном переезде.

Чрезвычайное происшествие случилось 11 октября в 15.12 на участке Фастов – Житомир.

По предварительной информации, ДТП на нерегулируемом переезде произошло из-за игнорирования водителем комбайна John Deere правил дорожного движения.

На железнолорожный путь он выехал в то время, когда как раз приближался пассажирский поезд.

В результате ДТП повреждены локомотив поезда и шесть вагонов. Пассажиры и поездная бригада не пострадали. Комбайнер от госпитализации отказался.

Пассажиров из вагонов, где были разбиты окна, пересадили на другие места в поезде.

На месте происшествия работала полиция. На движение других рейсов авария не повлияла.

Между Фастовом и Житомиром в поезд врезался комбайн / 3 фотографии

12 сентября около 14.00 на железнодорожном переезде вблизи Фастова Киевской области грузовик DAF столкнулся с локомотивом.

Как стало известно, грузовое транспортное средство направлялось из поселка Калиновка в сторону Даниловки.

По предварительным данным, авария могла произойти из-за несвоевременного сообщения о движении локомотива через переезд.

Люди в этом ДТП травм не получили. В результате аварии поврежден топливный бак грузовика.

Источник: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця