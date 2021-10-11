Пассажирский поезд №141 Бахмут – Львов задержался на 2 часа 28 минут из-за аварии на железнодорожном переезде.
Чрезвычайное происшествие случилось 11 октября в 15.12 на участке Фастов – Житомир.
По предварительной информации, ДТП на нерегулируемом переезде произошло из-за игнорирования водителем комбайна John Deere правил дорожного движения.
На железнолорожный путь он выехал в то время, когда как раз приближался пассажирский поезд.
В результате ДТП повреждены локомотив поезда и шесть вагонов. Пассажиры и поездная бригада не пострадали. Комбайнер от госпитализации отказался.
Пассажиров из вагонов, где были разбиты окна, пересадили на другие места в поезде.
На месте происшествия работала полиция. На движение других рейсов авария не повлияла.
12 сентября около 14.00 на железнодорожном переезде вблизи Фастова Киевской области грузовик DAF столкнулся с локомотивом.
Как стало известно, грузовое транспортное средство направлялось из поселка Калиновка в сторону Даниловки.
По предварительным данным, авария могла произойти из-за несвоевременного сообщения о движении локомотива через переезд.
Люди в этом ДТП травм не получили. В результате аварии поврежден топливный бак грузовика.
Источник: Укрзализныця
Фото: Укрзализныця