В Киевской области на железнодорожном переезде произошло дорожно-транспортное происшествие — грузовик DAF столкнулся с локомотивом.

Авария произошла сегодня, 12 сентября, около 14.00 на Фастовщине. По данным полиции, грузовое транспортное средство направлялось из поселка Калиновка в сторону Даниловки, однако на железном переезде столкнулось с поездом.

В результате аварии топливный бак грузовика поврежден. К счастью, никто не пострадал во время ДТП.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства столкновения транспортных средств. По предварительным данным, авария могла произойти из-за несвоевременного сообщения о движении локомотива через переезд.

В Национальной полиции обнародовали статистику ДТП, которые произошли с начала 2021 года. По состоянию на 31 августа, на территории Украины произошло 120 209 аварий на автодорогах. Среди них — 15 613 дорожно-транспортных происшествий с 1 914 погибшими людьми и 20 389 травмированными гражданами.

Для сравнения, за весь 2020 год на территории страны произошло 102 026 аварий, из которых 16 340 ДТП с 2 105 погибшими и 20 389 пострадавшими.