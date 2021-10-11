В понедельник, 11 октября, в Чернигове прощаются с покойным народным депутатом от группы За будущее Антоном Поляковым.

Церемонию прощания с нардепом организовали в Черниговском областном филармоническом центре по адресу проспект Мира, дом 15.

Провести Полякова в последний путь пришли жители города, народные депутаты Украины, коллеги по фракции За будущее, бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

В комментарии журналистам нардепы высказывали мнение, что к обстоятельствам смерти Антона Полякова есть много вопросов. Они ставят под сомнение версию естественной смерти депутата и не верят, что покойный мог сам принять метадон, который, по данным правоохранителей, обнаружили в крови Полякова.

Как отметил сопредседатель депутатской группы Партия За будущее Тарас Батенко, никто никогда не замечал, чтобы Антон Поляков находился под воздействием наркотического вещества.

– Ни одного случая такого не было. Следствие рассматривает две версии: что он сам употреблял и что это был преступный умысел с целью убийства народного депутата. Надо рассматривать все версии, объективно подойти к этому, — отметил Батенко.

Людей внутрь филармонического центра пропускали по несколько человек. Внутри присутствовала семья покойного депутата Полякова – в частности, его жена и мать.

Приехала попрощаться и нардеп от группы За будущее Анна Скороход. Ранее в полиции, рассказывая о последних часах жизни Полякова, подтвердили, что Скороход была его сожительницей.

Сегодня также состоится отпевание в Спасо-Преображенском соборе Чернигова. Примерно в 13:00 Антона Полякова похоронят на кладбище Яцево в Чернигове.

В Чернигове проходит церемония прощания с нардепом Поляковым / 4 фотографии

Смерть Антона Полякова

Народный депутат от фракции За будущее Антон Поляков умер в ночь на 8 октября в Киеве.

Его в бессознательном состоянии обнаружили на заднем сиденье автомобиля такси патрульные полицейские, которые остановили транспортное средство за нарушение правил дорожного движения.

Водитель такси рассказал полиции, что подобрал Полякова на остановке, а по дороге нардепу стало плохо. Медики, прибывшие на место инцидента, не смогли спасти жизнь депутата.

В Киевской городской прокуратуре назвали причиной смерти Полякова острую сердечную недостаточность. А полиция открыла уголовное производство по ст. 115 УК – умышленное убийство с пометкой Естественная смерть.

Столичная полиция озвучила две версии смерти Антона Полякова – хроническое заболевание и отравление неизвестным веществом. Правоохранители также рассказали о последних часах жизни нардепа.

Впоследствии в Министерстве внутренних дел сообщили, что токсикологическая экспертиза обнаружила в крови покойного нардепа Полякова следы наркотического вещества метадон.

Источник: Pavlovsky News, Высокий Вал

Фото: Высокий Вал