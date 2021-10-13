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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Отказались принять две больницы: в Черновцах в скорой умер иностранец

швидка допомога

В Черновицкой области утром 13 октября в автомобиле скорой помощи умер 72-летний гражданин Италии.

Об этом рассказал директор Черновицкого центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев.

По его словам, скорая приехала на вызов к больному иностранцу в город Сторожинец.

Итальянца должны были сначала доставить в Сторожинецкую райбольницу, однако там отказались принять его, поскольку у него было заболевание, не связанное с коронавирусом, а у них не было мест в реанимации для пациентов без Covid-19.

Поэтому иностранца пытались госпитализировать в Черновицкую областную клиническую больницу, но в ее реанимации также не было свободных мест.

И когда больного уже везли в Больницу скорой медицинской помощи в Черновцах, по дороге в медучреждение он умер в скорой.

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Источник: УНИАН

Фото: УНИАН

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