Відмовилися прийняти дві лікарні: у Чернівцях у швидкій помер іноземець

У Чернівецькій області вранці 13 жовтня у автомобілі швидкої допомоги помер 72-річний громадянин Італії.

Про це розповів директор Чернівецького центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єленєв.

За його словами, швидка приїхала на виклик до хворого іноземця у місто Сторожинець.

Італійця мали спершу доставити до Сторожинецької райлікарні, проте там відмовились прийняти його, оскільки у нього було захворювання, не пов’язане із коронавірусом, а у них не було місць у реанімації для пацієнтів без Covid-19.

Тому іноземця намагалися госпіталізувати до Чернівецької обласної клінічної лікарні, але у її реанімації також не було вільних місць.

І коли хворого вже везли до Лікарні швидкої медичної допомоги в Чернівцях, дорогою до медзакладу він помер у швидкій.