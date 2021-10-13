В Одесской области мужчина нашел в выгребной яме дома, который сдавал в аренду, порезанное тело незнакомца. Сам квартирант — загадочно исчез.

Как пишет местное издание, инцидент произошел в селе Кучурган Раздельнянского района.

Однажды местный житель, какой сдает свой дом в аренду одному мужчине, решил прийти к нему в гости. Однако, на удивление, квартиранта не было дома.

В то же время владелец дома, войдя в помещение, увидел следы крови на стенах и на полу.

Тогда он решил обследовать полностью территорию домовладения. Во время этого он обнаружил порезанное тело неизвестного мужчины в выгребной яме.

Хозяин решил сразу вызвать на место происшествия правоохранителей. Те в свою очередь выяснили, что мужчина умер именно от ножевых ранений.

Известно, что погибший в последнее время проживал в арендованном доме вместе с пропавшим квартирантом. Однако детальные подробности пока неизвестны.

Полицейские начали разыскивать мужчину, который непосредственно жил в этом доме. Его подозревают в убийстве.

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Источник: Думская