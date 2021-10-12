Новини Маріуполя: чоловік зарізав матір трьох дітей і намагався заплутати слідчих (ФОТО, ВІДЕО)

У Маріуполі Донецької області 37-річний чоловік жорстоко розправився з екс-дружиною через ревнощі. Він намагався заплутати правоохоронців, щоб приховати злочин.

Інцидент стався ще у неділю, 10 жовтня, у Лівобережному районі міста. Між колишнім подружжям виник конфлікт через ревнощі.

Троє дітей залишились без матері: у Маріуполі чоловік зарізав екс-дружину через ревнощі / 5 фотографий

Під час сварки чоловік шість разів вдарив ножем 29-річну жінку. Через травми бідолашна померла.

Водночас чоловік після скоєного злочину намагався його приховати, щоб відвести від себе підозру.

Спершу нападник влаштував безлад у квартирі, де жила його колишня з трьома дітьми. Потім він викинув ніж, яким зарізав жінку, у сміттєвий бак.

Далі чоловік відвів семирічного сина екс-дружини у кафе. Дитина на момент вбивства матері гралася з друзями на подвір’ї.

Після чого уродженець Харкова повернувся до квартири та повідомив у поліцію про виявлення тіла жінки.

Чоловік розповів правоохоронцям, що двері квартири нібито були відчинені, а на підлозі лежала мертва колишня дружина.

Однак поліцейські, оглянувши квартиру та послухавши свідчення сусідів, з’ясували, що до вбивства причетний саме колишній чоловік.

Водночас сам нападник почав плутати докази та зрештою зізнався у скоєному.

Чоловіка затримали та оголосили про підозру за статтею про умисне вбивство. Йому загрожує від семи до 15 років ув’язнення.

Відомо, що у жінки було троє дітей. Так, семирічний хлопчик від першого шлюбу залишиться під опікою рідного батька, а двох їхніх спільних дітей, яким лише один та два роки, виховуватимуть найближчі родичі.

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