ДТП в Польше с украинцами: в МИД сообщили о состоянии пострадавших

В Министерстве иностранных дел рассказали о состоянии украинцев-путешественников, пострадавших в результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Польше.
Как рассказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко, четверо украинцев получили незначительные повреждения. Угрозы их жизни нет.
— 14 октября на автостраде А4 вблизи Магнушовице в Опольском воеводстве в Польше произошло ДПТ с участием грузовика и микроавтобуса, которым путешествовали восемь граждан Украины. Четверо украинцев получили незначительные повреждения. Медики оказали им необходимую помощь. Угроз жизни нет, — объяснил дипломат.
По словам Николенко, после участия в следственных действиях полиции пассажиры смогут продолжить движение по маршруту своего следования.
— Генеральное консульство Украины в Кракове уже взаимодействует с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП и оказания консульской помощи пострадавшим, — добавил он.
14 октября около 7.15 произошло ДТП с украинцами в Польше — пассажирский автобус въехал в кузов грузовика на автостраде в направлении Вроцлава.
Известно, что оба транспортных средства двигались по одной полосе. Из-за аварии правая полоса трассы временно была перекрыта, транспорт двигался только левой.
В автобусе находилось восемь человек — все граждане Украины. Пятеро из них были доставлены в больницу.