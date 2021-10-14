ДТП в Польше с украинцами: в МИД сообщили о состоянии пострадавших

В Министерстве иностранных дел рассказали о состоянии украинцев-путешественников, пострадавших в результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Польше.

Как рассказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко, четверо украинцев получили незначительные повреждения. Угрозы их жизни нет.

— 14 октября на автостраде А4 вблизи Магнушовице в Опольском воеводстве в Польше произошло ДПТ с участием грузовика и микроавтобуса, которым путешествовали восемь граждан Украины. Четверо украинцев получили незначительные повреждения. Медики оказали им необходимую помощь. Угроз жизни нет, — объяснил дипломат.

По словам Николенко, после участия в следственных действиях полиции пассажиры смогут продолжить движение по маршруту своего следования.

— Генеральное консульство Украины в Кракове уже взаимодействует с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП и оказания консульской помощи пострадавшим, — добавил он.

14 октября около 7.15 произошло ДТП с украинцами в ​​Польше — пассажирский автобус въехал в кузов грузовика на автостраде в направлении Вроцлава.

Известно, что оба транспортных средства двигались по одной полосе. Из-за аварии правая полоса трассы временно была перекрыта, транспорт двигался только левой.

В автобусе находилось восемь человек — все граждане Украины. Пятеро из них были доставлены в больницу.