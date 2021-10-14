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Анастасія Рогожінська |

ДТП у Польщі з українцями: у МЗС повідомили про стан постраждалих

ДТП

У Міністерстві закордонних справ розповіли про стан українців-подорожувальників, які постраждали внаслідок ДТП за участі вантажівки та мікроавтобусу у Польщі.

Як розповів речник МЗС Олег Ніколенко, четверо українців отримали незначні ушкодження. Загрози їхньому життю немає.

– 14 жовтня на автостраді А4 поблизу Магнушовіце в Опольському воєводстві в Польщі сталася ДПТ за участі вантажівки та мікроавтобусу, яким подорожували вісім громадян України. Четверо українців отримали незначні ушкодження. Медики надали їм необхідну допомогу. Загроз життю немає, – пояснив дипломат.

За словами Ніколенка, після участі в слідчих діях поліції пасажири зможуть продовжити рух за маршрутом свого слідування.

– Генеральне консульство України в Кракові вже взаємодіє із польськими правоохоронцями задля з’ясування усіх обставин ДТП та надання консульської допомоги постраждалим, – додав він.

14 жовтня близько 7.15 сталася ДТП з українцями в Польщі – пасажирський автобус в’їхав у кузов вантажівки на автостраді у напрямку Вроцлава.

Відомо, що обидва транспортні засоби рухалися однією смугою. Через аварію права смуга траси тимчасово була перекрита, транспорт рухався лише лівою.

У автобусі перебувало вісім осіб – усі громадяни України. П’ятеро з них були доставлені до лікарні.

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Джерело: УНН

Фото: Depositphotos

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