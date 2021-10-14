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Дмитро Кудрявцев |

Сожгли заживо: в Запорожской области в расправе заподозрили несовершеннолетнего

поліція запоріжчина

В Запорожской области бездомного мужчину сожгли заживо в кустах и все подозрения пали на несовершеннолетнего мальчика.

По данным следствия, мужчину сжег 14-летний мальчик.

Уточняется, что подросток на территории одного из райцентров области с помощью спичек поджег мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения находился рядом с одним домовладением пункта. Бездомный погиб на месте происшествия.

Педагоги и сверстники заверяют, что мальчик не причастен к преступлению, несмотря на то, что ребенок страдает от раздвоения личности.

Все знакомые ребенка из школы уверяют, что тот никогда не обидит человека. Однако преступление многих обеспокоило, хотя никто не верит, что мальчик может быть причастен к убийству бездомного.

Больше всего многих возмущает тот факт, что подросток учился в школе, несмотря на психическое расстройство. По словам матери ученика, в 2018 году психологи утверждали, что ребенок здоров. Но некоторые все же подозревают, что он имитировал.

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