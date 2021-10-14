Спалили живцем: в Запорізькій області в розправі запідозрили неповнолітнього

У Запорізькій області безхатька спалили живцем в кущах та всі підозри впали на неповнолітнього хлопчика.

За даними слідства, чоловіка спалив 14-річний хлопчик.

Уточнюється, що підліток на території одного з райцентрів області за допомогою сірників підпалив чоловіка, який в стані алкогольного сп’яніння перебував поруч з одним домоволодінням пункту. Бездомний загинув на місці події.

Педагоги та однолітки запевняють, що хлопчик не причетний до злочину, не дивлячись на те, що дитина страждає від роздвоєння особистості.

Всі знайомі дитини зі школи запевняють, що той ніколи не скривдить людини. Однак злочин багатьох стурбував, хоча ніхто не вірить, що хлопчик може бути причетний до вбивства безхатьки.

Найбільше багатьох обурює той факт, що підліток навчався в школі, незважаючи на психічний розлад. За словами матері учня, в 2018 році психологи стверджували, що дитина здорова. Але деякі все ж підозрюють, що він імітував.

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