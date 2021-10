Мечеть в Кандагаре атаковали четыре террориста-смертника: более 30 человек погибли

В шиитской мечети на юге афганского города Кандагар произошел мощный взрыв.

Местные СМИ сообщили, что в атаке на мечеть Имам Баргах во время пятничной молитвы участвовали четыре террориста-смертника. Двое террористов взорвали свои жилеты смертников у входа в мечеть, а еще двое — непосредственно внутри здания среди верующих.

ICYMI: At least seven people are killed and 13 wounded when an explosion hits a Shia #mosque in the Afghan city of #Kandahar on Friday, a doctor tells AFP.https://t.co/KnyY27YGSb pic.twitter.com/5jPXQJvQAG

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 15, 2021