Мечеть в Кандагаре атаковали четыре террориста-смертника: более 30 человек погибли

В шиитской мечети на юге афганского города Кандагар произошел мощный взрыв.

Местные СМИ сообщили, что в атаке на мечеть Имам Баргах во время пятничной молитвы участвовали четыре террориста-смертника. Двое террористов взорвали свои жилеты смертников у входа в мечеть, а еще двое — непосредственно внутри здания среди верующих.

ICYMI: At least seven people are killed and 13 wounded when an explosion hits a Shia #mosque in the Afghan city of #Kandahar on Friday, a doctor tells AFP.https://t.co/KnyY27YGSb pic.twitter.com/5jPXQJvQAG — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 15, 2021

В результате теракта погибли по меньшей мере 32 человека, а еще 45 получили ранения различной степени тяжести. Такие данные указали представители органов здравоохранения Кандагара.

— Мы с грустью узнали, что в мечети шиитского братства в городе Кандагар произошел взрыв, в котором несколько наших соотечественников погибли и были ранены, — заявил в Twitter пресс-секретарь министра внутренних дел Афганистана Сайед Хосте.

Он добавил, что специальные силы радикальной группировки Талибан прибыли в этот район “для определения характера инцидента и привлечения виновных к ответственности”.

Свидетель рассказал агентству AFP, что он слышал три взрыва: один у главных дверей мечети, второй — в южной зоне, и третий, где верующие умываются. Еще один свидетель рассказал о четырех смертниках, которые напали на мечеть.

Издание Al Jazeera отмечает, что больницы Кандагара переполнены ранеными пациентами, количество которых растет. В медучреждениях опасаются роста количества пострадавших.

Ровно неделю назад произошел взрыв в шиитской мечети города Кундуз. В результате теракта погибли более 150 человек. Ответственность за атаку на мечеть в Кундузе взяла на себя террористическая организация Исламское государство.

Источник: Al Jazeera