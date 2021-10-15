Мечеть у Кандагарі атакували чотири терористи-смертники: понад 30 осіб загинули

У шиїтській мечеті на півдні афганського міста Кандагар стався потужний вибух.

Місцеві ЗМІ повідомили, що в атаці на мечеть Імам Баргах під час п’ятничної молитви брали участь чотири терористи-смертники. Двоє терористів підірвали свої жилети смертників біля входу до мечеті, а ще двоє – безпосередньо всередині будівлі серед вірян.

ICYMI: At least seven people are killed and 13 wounded when an explosion hits a Shia #mosque in the Afghan city of #Kandahar on Friday, a doctor tells AFP.https://t.co/KnyY27YGSb pic.twitter.com/5jPXQJvQAG — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 15, 2021

Внаслідок теракту загинули щонайменше 32 людини, а ще 45 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Такі дані вказали представники органів охорони здоров’я Кандагара.

— Ми із сумом дізналися, що у мечеті шиїтського братства у місті Кандагар стався вибух, в якому кілька наших співвітчизників загинули і були поранені, – заявив у Twitter прес-секретар міністра внутрішніх справ Афганістану Саєд Хості.

Він додав, що спеціальні сили радикального угрупування Талібан прибули у цей район “для визначення характеру інциденту та притягнення винних до відповідальності”.

Свідок розповів агентству AFP, що він чув три вибухи: один біля головних дверей мечеті, інший – у південній зоні, та третій, де віряни умиваються. Ще один свідок розповів про чотирьох смертників, котрі напали на мечеть.

Видання Al Jazeera зазначає, що лікарні Кандагара переповнені пораненими пацієнтами, кількість яких зростає. У медзакладах побоюються зростання кількості постраждалих.

Рівно тиждень тому стався вибух у шиїтській мечеті міста Кундуз. Внаслідок теракту загинули понад 150 осіб. Відповідальність за атаку на мечеть у Кундузі взяла на себе терористична організація Ісламська держава.

Джерело: Al Jazeera