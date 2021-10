Мечеть у Кандагарі атакували чотири терористи-смертники: понад 30 осіб загинули

У шиїтській мечеті на півдні афганського міста Кандагар стався потужний вибух.

Місцеві ЗМІ повідомили, що в атаці на мечеть Імам Баргах під час п’ятничної молитви брали участь чотири терористи-смертники. Двоє терористів підірвали свої жилети смертників біля входу до мечеті, а ще двоє – безпосередньо всередині будівлі серед вірян.

ICYMI: At least seven people are killed and 13 wounded when an explosion hits a Shia #mosque in the Afghan city of #Kandahar on Friday, a doctor tells AFP.https://t.co/KnyY27YGSb pic.twitter.com/5jPXQJvQAG

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 15, 2021