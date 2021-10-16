СБУ затримала членів злочинного угруповання, які п’ять років переховувалися

СБУ затримала трьох членів злочинного угруповання, які в 2016 році вчинили ряд тяжких злочинів – нападали на філії банківських установ та інкасаторські автомобілі в Запоріжжі.

Вони майже п’ять років приховувалося від правоохоронців.

– Увесь цей час вони ховалися від слідства і здійснювали тяжкі злочини майнового характеру. Зокрема, заволодіння транспортними засобами та іншим майном. Зараз ці порушення розслідуються органами Нацполіціі, – йдеться в повідомленні СБУ.

За даними Служба безпеки, злочинці переховувалися на базі в Донецькій області, що має особливу систему захисту і цілодобове відеоспостереження.

Щоб забезпечити пересування зловмисників за межами бази, вони використовували документи загиблих бійців і військовослужбовців, які звільнилися зі служби.

Угруповання було озброєне, також мало ручні гранати і в будь-який момент було готове чинити збройний опір правоохоронцям.

– Злочинне угруповання складалася з семи осіб. Двоє з них загинули від отриманих поранень ще в 2016 році, коли чинили збройний опір правоохоронцям, а ще двоє – були затримані раніше і перебувають під запобіжним заходом, – повідомили правоохоронці.

Силовики затримали зловмисників. Наразі обирають запобіжний захід і проводять дії, щоби притягнути до відповідальності всіх причетних до їх протиправної діяльності.

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники департаменту контррозвідки СБУ, Центру спеціальних операцій А СБУ та слідчі Головного слідчого управління СБУ.

Фото: СБУ