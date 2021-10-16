В харьковском метро машинист подрался с пассажиром поезда

В харьковском метрополитене произошла драка. На местной станции метро машинист электропоезда подрался с пассажиром.

Известно, что драка произошла в вагоне поезда на станции метро Проспект Гагарина. Видео конфликта выложили пользователи социальных сетей.

По данным Национальной полиции Харьковской области, никто не обращался с заявлением в правоохранительные органы. Правоохранители узнали об этом событии во время мониторинга интернета.

По данным СМИ, мужчина в состоянии алкогольного опьянения приставал к пассажирам поезда. На видео можно заметить, как машинист нанес несколько ударов неизвестному, а затем вышел из вагона.

По данным полиции, после конфликта мужчина ушел с места происшествия. Правоохранители внесли сведения о драке в Единый учет отдела полиции в метрополитене. Сейчас полицейские выясняют все причины и обстоятельства происшествия.

Фото: Харьковский метрополитен