Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Стоять, стрелять буду! На станции метро Крещатик произошла драка, был распылен газ

Стоять, стрелять буду! На станции метро Крещатик произошла драка, был распылен газ

Днем 21 июля на станции метро Крещатик в Киеве произошла драка между мужчинами.

Как заявила заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон, стрельбы в метро Крещатик не было.

Вместе с тем на видео слышно, как один из участников драки кричит — Стоять, стрелять буду!

По состоянию на 17.30 вечера на станции метро Крещатик работают правоохранители, участников конфликта задержали. Сейчас устанавливаются личности подозреваемых.

— Ситуация полностью закончилась. Никакой стрельбы не было, но был применен слезоточивый газ. Пострадавших нет, — уточнила Наталья Макогон.

На станции метро Крещатик включили вентиляцию, чтобы распылен газ выветрился как можно скорее.

На график движения поездов драка на станции метро Крещатик не повлияла, метрополитен работает в штатном режиме.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка