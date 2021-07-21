Днем 21 июля на станции метро Крещатик в Киеве произошла драка между мужчинами.

Как заявила заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон, стрельбы в метро Крещатик не было.

Вместе с тем на видео слышно, как один из участников драки кричит — Стоять, стрелять буду!

По состоянию на 17.30 вечера на станции метро Крещатик работают правоохранители, участников конфликта задержали. Сейчас устанавливаются личности подозреваемых.

— Ситуация полностью закончилась. Никакой стрельбы не было, но был применен слезоточивый газ. Пострадавших нет, — уточнила Наталья Макогон.

На станции метро Крещатик включили вентиляцию, чтобы распылен газ выветрился как можно скорее.

На график движения поездов драка на станции метро Крещатик не повлияла, метрополитен работает в штатном режиме.