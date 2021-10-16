У харківському метро машиніст побився з пасажиром потяга

У харківському метрополітені сталася бійка. На місцевій станції метро машиніст електропотяга побився з пасажиром.

Відомо, що бійка сталася у вагоні потягу на станції метро Проспект Гагаріна. Відео конфлікту виклали користувачі соціальних мереж.

За даними Національної поліції Харківської області, ніхто не звертався із заявою до правоохоронних органів. Правоохоронці дізналися про цю подію під час моніторингу інтернету.

За даними ЗМІ, чоловік у стані алкогольного сп’яніння чіплявся до пасажирів потягу. На відео можна помітити, як машиніст завдав декілька ударів невідомому, а потім вийшов з вагона.

За даними поліції, після конфлікту чоловік пішов з місця події. Правоохоронці внесли відомості про бійку в Єдиний облік відділу поліції в метрополітені. Наразі поліцейські з’ясовують всі причини та обставини події.

Фото: Харківський метрополітен