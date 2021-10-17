Жуткая смерть: в Харькове женщину загрызли собственные собаки

В Харькове пожилую женщину загрызли насмерть собаки бойцовской породы.

По данным полиции, о смерти местной жительницы вечером, 16 октября, сообщила ее соседка.

— Полицейские установили личность погибшей – это 81-летняя жительница дома. Погибшая и ее дочь держали пять собак бойцовской породы, – сообщили в полиции.

Трагедия произошла в Новобаварском районе. На месте происшествия работали следователи и медики.

Уточняется, что информация о происшествии была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины как несчастный случай.