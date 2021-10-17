Моторошна смерть: у Харкові жінку загризли власні собаки

У Харкові літню жінку загризли на смерть собаки бійцівської породи.

За даними поліції, про смерть мешканки ввечері, 16 жовтня, повідомила її сусідка.

– Поліцейські встановили особу загиблої – це 81-річна мешканка будинку. Загибла та її дочка тримали п’ять собак бійцівської породи, – повідомили в поліції.

Трагедія сталася в Новобаварському районі. На місці події працювали слідчі та медики.

Уточнюється, що інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК України як нещасний випадок.