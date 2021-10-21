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Анастасія Рогожінська |

Бил по лицу и таскал за волосы: в Харькове наказали 16-летнего парня за издевательства

Бил по лицу и таскал за волосы: в Харькове наказали 16-летнего парня за издевательства

В Харькове признали виновным 16-летнего юношу, который издевался и избивал на два года меньше себя девочку. Кроме того, суд назначил молодому человеку наказание — исправительные работы и 35 тыс. грн компенсации.

По данным следствия, инцидент произошел в июне 2021 года. Видео избиения 14-летней девочки опубликовали в местном Telegram-канале.

На кадрах видно, как подросток около 20 секунд непрерывно бьет школьницу по лицу руками и ногами. Более того, он бил ее по голове, бросал на землю и таскал за волосы.

Бедная девочка пыталась прикрыться от ударов обидчика, но он продолжал ее избивать.

За этим наблюдали еще четверо подростков, которые не стали на защиту потерпевшей.

Правоохранители выяснили, что парень избил девушку из-за неприязненных отношений между его девушкой и потерпевшей.

Впоследствии в соцсетях появилось еще одно видео. На нем малолетний обидчик стоит на коленях. В то же время тот, кто снимал его, заставил юношу извиниться перед девочкой.

Полиция открыла уголовное производство. Нападающему инкриминировали нанесение легких телесных повреждений и хулиганство.

Известно, что девочка после инцидента находилась на лечении и требовала реабилитации.

Между тем в суде подросток признал свою вину и раскаялся.

Коминтерновский районный суд Харькова назначил парню 120 часов общественных работ.

Кроме того, суд частично удовлетворил иск стороны защиты — парень должен сплатить 35 тыс. грн моральной компенсации. Хотя требовали 144 тыс. грн.

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Источник: Прокуратура, Суспільне

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