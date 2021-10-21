У Харкові визнали винним 16-річного юнака, який знущався та бив на два роки меншу за себе дівчинку. Окрім того, суд призначив парубку покарання – виправні роботи та 35 тис. грн компенсації.

За даними слідства, інцидент стався у червні 2021 року. Відео побиття 14-річної дівчинки опублікували у місцевому Telegram-каналі.

На кадрах видно, як підліток близько 20 секунд безперервно б’є школярку по обличчю руками та ногами. Ба більше, він бив її по голові, кинув на землю та тягав за волосся.

Бідолашна дівчинка намагалась прикритись від ударів кривдника, але він продовжував її лупцювати.

За цим спостерігали ще четверо підлітків, які не стали на захист потерпілої.

Правоохоронці з’ясували, що хлопець побив дівчину через неприязні стосунки між його дівчиною та потерпілою.

Згодом в соцмережах з’явилось ще одне відео. На нього малолітній кривдник стоїть на колінах. Водночас той, хто знімав його, змусив юнака вибачитись перед дівчинкою.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Нападнику інкримінували нанесення легких тілесних ушкоджень та хуліганство.

Відомо, що дівчинка після інциденту перебувала на лікуванні та потребувала реабілітації.

Між тим у суді підліток визнав свою вину та розкаявся.

Комінтернівський районний суд Харкова призначив хлопцеві 120 годин громадських робіт.

Окрім того, суд частково задовольнив позов сторони захисту – засуджений має сплатити 35 тис. грн моральної компенсації. Хоча вимагали 144 тис. грн.

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Джерело: Прокуратура, Суспільне