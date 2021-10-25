В американском городе Хьюстон (штат Техас) трое несовершеннолетних детей сами жили в квартире с трупом брата, который, вероятно, умер год назад. Брошенных детей обнаружили местные полицейские, проводившие проверку состояния квартиры.

Двое мальчиков в возрасте 7 и 10 лет, а также их 15-летний брат проживали без взрослых. Старший парень рассказал правоохранителям, что их 9-летний брат умер примерно год назад, а родители не появляются уже несколько месяцев. Труп лежал в одной из комнат.

Полицейские действительно нашли в квартире скелет погибшего. Несовершеннолетние были сильно истощены, их отвезли в больницу для обследования и лечения.

В полиции говорят, что 15-летний подросток заботился о младших братьях. По их словам, условия, в которых жили дети, являются “жалкими”, а сама ситуация такова, что “разрывает сердце”.

Через некоторое время правоохранителям удалось найти мать детей и ее парня, их обоих допросили. Соседи, узнав о ситуации, выразили удивление и смущение. Расследование по делу продолжается.

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