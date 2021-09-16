В Черниговской области родители и братья систематически били трехлетнего мальчика, который имеет проблемы со здоровьем. О случаях издевательства над ребенком в Городнянской территориальной общине в полицию сообщили анонимно.

Для проверки информации правоохранители наведались в дом семьи. Данные об избиении ребенка частично подтвердились. Из-за состояния здоровья мать закрывала его в отдельной комнате.

— За ребенком, действительно, ухаживали недолжным образом. У мальчика есть некоторые проблемы со здоровьем, поэтому мать решила закрывать его в отдельной комнате, — рассказала начальник отдела ювенальной превенции Оксана Огненко.

Против матери трехлетнего мальчика составили протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей (ст.184 Кодекса об административных правонарушениях). Жительнице Черниговской области может грозить штраф.

Мальчика изъяли у семьи — сейчас он находится в Прилуцком областном доме ребенка Надежда

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