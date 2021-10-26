Взрыв в Обуховском районе Киевской области в детском саду — первые подробности взрыва

В Обуховском районе Киевской области на территории детсада в селе Кодаки произошел взрыв бытового газа.
К счастью, жертв и пострадавших нет. Помещение садика получило значительные механические повреждения.
Правоохранители установили, что сегодня работники газового хозяйства сняли пломбы на счетчиках и начали отапливать помещение садика газом. Что стало причиной взрыва в помещении котельной и пищеблока устанавливают работники Киевоблгаза.
Сейчас на месте взрыва присутствует руководство Васильковской территориальной громады и руководство Васильковского отдела полиции.
Правоохранители сообщили, что будет назначен ряд экспертиз для установления всех причин и обстоятельств, которые привели к разгерметизации газовой трубы.
Недавно в Приморске Запорожской области произошел мощный взрыв, в результате которого был полностью уничтожен двухэтажный жилой дом.
60-летнего владельца удалось вытащить из-под завалов дома и предоставить мужчине необходимую медицинскую помощь.
По предварительной информации, пострадавший пытался покончить с собой, взорвав в доме газо-воздушную смесь.